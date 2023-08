Scollatura sensazionale: Rossella Fiamingo lascia tutti a bocca aperta

Rossella Fiamingo è sempre più attiva e protagonista sui suoi profili social. La bella spadista siciliana fa impazzire i fan con i suoi scatti bollenti

I mondiali di scherma che si sono svolti a Milano qualche settimana fa non hanno portato i risultati sperati per la nazionale italiana, soprattutto per Rossella Fiamingo che nella prova individuale della spada ha subito l’inattesa eliminazione ai quarti di finale per mano della cinese Yiwen Sun.

Uno smacco e una delusione profonda, solo parzialmente compensata dalla medaglia d’argento conquistata nella finale a squadre. La trentaduenne campionessa catanese, amica del cuore della giornalista di DAZN Diletta Leotta, non ha alcuna intenzione di appendere l’arma al chiodo. Anzi, è già concentrata sul prossimo obiettivo, le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Non è stato nè semplice nè immediato smaltire la grande amarezza per la sconfitta di Milano, ma grazie agli affetti più cari, compreso il grande amore della sua vita, il fidanzato Gregorio Paltrinieri. Insieme lui e la Fiamingo formano una delle coppie più amate e invidiate dello showbiz sportivo nazionale.

Due grandi campioni che al netto di qualche passo falso, peraltro inevitabile nel corso di una carriera, non vedono l’ora di stupire tutti ai prossimi giochi olimpici. Nel frattempo, con l’estate che avanza, non può non esserci spazio per qualche giorno di meritato relax. Riposo e divertimento che Rossella Fiamingo ha deciso di vivere nella sua amatissima Sicilia.

Il bikini lascia poco all’immaginazione: Rossella Fiamingo è da infarto

Catania ha accolto e coccolato una delle sue cittadine più illustri. Rossella si è concessa qualche puntata al mare e proprio in una di queste occasioni ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con indosso un bikini di colore verde che lascia davvero poco all’immaginazione.

Occhiali da sole, sorriso appena accennato, la foto in questione mette in risalto tutta la prorompente avvenenza della spadista italiana e in particolare del suo perfetto lato A. I suoi trecentomila followers non hanno mancato di postare i propri commenti entusiastici. In poche ore lo scatto della Fiamingo in bikini ha fatto incetta di emoticon e di like, oltre che di frasi decisamente audaci rivoltele dai fan più accesi.

Al termine di questa breve pausa vacanziera, la spadista catanese farà ritorno a Roma dove tornerà ad allenarsi in vista del grande appuntamento del 2024. Alle prossime Olimpiadi non si potrà sbagliare, la Fiamingo ne è pienamente consapevole.