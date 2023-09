Rivoluzione tedesca, Flick non è più il CT della Nazionale

Cambia tutto anche in Germania. Hansi Flick è stato esonerato. Una rivoluzione che verosimilmente non fa notizia perché dopo la clamorosa disfatta casalinga contro il Giappone per 4-1 una presa di posizione da parte della federazione tedesca (Dfb) si attendeva.

Letale il ko casalingo contro il Giappone

Un ko pesante che non può passare in sordina con all’orizzonte l’imminente Europeo 2024 che proprio la Germania ospiterà. A far chiarezza sulla drastica decisione presa è stato il presidente Bernd Neuendorf: “Dopo gli ultimi deludenti risultati la nazionale ha bisogno di nuovi impulsi”. A lasciare il percorso che porterà i tedeschi alla prossima competizione sono anche i collaboratori del tecnico, sua Marcus Sorg che Danny Röhl.

Una scelta che tiene conto dell’andamento generale della Nazionale tedesca nell’ultimo anno. Nel 2023, infatti, la Germania ha ottenuto solo successo, un pareggio e ben quattro sconfitte.

Insomma, un dietrofront necessario per dare uno scossone a una situazione di per se precaria che la Dfb non poteva certamente permettersi a pochi mesi dall’Europeo. I primi campanelli d’allarme sono arrivata in Qatar con l’eliminazione nella fase a girone per la seconda volta consecutiva.

Una decisione non semplice ma necessaria, come ha spiegato Neuendorf: “In vista degli Europei abbiamo bisogno di fiducia. Questa per me è la decisione più difficile del mio mandato, perché stimo molto Flick come allenatore e come uomo. I risultati sportivi hanno però la priorità assoluta”.

I primi profili papabili per la panchina tedesca

A sedere in panchina martedì sera in occasione dell’amichevole contro la Francia sarà Rudi Völler (un ritorno da CT dopo l’avventura dal 2000 al 2004). Anche il tecnico si espresso su Flick: “Negli ultimi mesi ha dato tutto. Ha provato a raddrizzare le cose dopo il flop al Mondiale. Purtroppo dobbiamo constatare che non ci è riuscito. Sono entrato in carica a febbraio per sostenere Flick, capite quindi che per me non è un momento facile. Io e Wolf guideremo la squadra martedì con la Francia. Poi l’obiettivo più urgente sarà quello di ingaggiare un ct che riesca, in poco tempo, a ricostruire la nazionale. Serve qualcuno che riporti la nazionale al livello al quale ci si aspetta di vederla”.

Verosimilmente l’obiettivo principale per la panchina della Nazionale tedesca sarebbe Jurgen Klopp, ma sul concreto l’opzione appare remota considerando l’impegno con il Liverpool. Tra i profili papabili c’è anche Nagelsmann, ma non si escludono possibili valutazioni su tecnici stranieri.