Bologna, a Udine crolla la fortezza di Thiago Motta

Il brutto scherzo delle vertigini. Un tonfo pesante e rumoroso quello di Udine, che riporta con i piedi per terra il Bologna e ne arresta la corsa sfrenata dopo i 5 risultati utili consecutivi e l’impresa a San Siro in Coppa Italia.

Il primo vero flop stagionale per il Bologna

Il primo vero e proprio flop della stagione si fa attendere fino all’ultimo dell’anno, e arriva con un perentorio 3-0 che premia di uomini di Cioffi e impensierisce Thiago Motta.

90’ in cui di quel Bologna formato Europa che ci stavamo abituando a conoscere si è visto poco o nulla. Errori banali e ad ampi tratti del tutto evitabili per chi a quel quarto posto poteva e doveva, quantomeno provare, ad ancorarsi.

La brusca frenata del Bluenergy Stadium non è destinata a passare in sordina. Non si tratta del primo ko per la banda di Motta, ma della prima volta in cui la loro incidenza è nulla.

Mai protagonisti e redini del gioco sempre e solo in mano ai padroni di casa. Uno Zirkzee adombrato non riesce a graffiare, e cambiare le carte in tavola a partita in corso non fa mutare un’epilogo già scritto.

Insomma, l’ultima sfida dell’anno diventa un boccone amaro da digerire velocemente. Thiago Motta rimane focalizzato sul suo obiettivo e aumenta i buoni propositi per il 2024 rossoblu.