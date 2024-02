Napoli, Osimhen vuole tornare a brillare

Un indizio non fa mai una prova, ecco perché in casa Napoli, la sfida della Unipol Domus contro il Cagliari vale quasi di più di quella appena affrontata in Champions contro il Barcellona. Calzona dovrà ripartire dal finale e dalla pesantissima rete di Victor Osimhen, che ha scacciato i fantasmi di una pesante sconfitta all’esordio.

Un Osimhen che è rientrato in gruppo dopo la sindrome influenzale che lo aveva fermato e che probabilmente sarà quindi titolare dal 1′ minuto contro il Cagliari, squadra contro la quale all’andata è stato MVP con una rete e uno splendido assist. Una sfida che sarà importante anche per Kvarastkhelia con il georgiano che dopo le polemiche post sostituzione europea è ora in ballottaggio con Lindstrom per una maglia da titolare. Titolare potrebbe essere anche Zielinski, fuori dalla lista Uefa ma disponibile in Serie A. Una sfida quella contro il Cagliari, fondamentale per gli azzurri, che necessitano di 3 punti per riprendere la corsa alla Champions League…

Carlo Pozzoli