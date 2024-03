Alonso shock, fan gelati: annuncio sul ritiro

Fernando Alonso avrebbe già preso una decisione per il futuro? C’è un annuncio che parla di possibile ritiro: i fan sono rimasti spiazzati

La Formula 1 ha aperto i battenti per il Mondiale del 2024 dal Bahrein. Il primo GP di ieri ha dato così il via a una stagione decisamente tanto attesa. Anche perché, dopo quest’anno solare in corso, per tanti motivi, nulla sarà più come prima. E anche per Fernando Alonso tanto potrebbe cambiare: l’annuncio sul suo possibile ritiro ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa potrebbe accadere.

Prima tutto il 2024, poi sarà valzer dei diversi piloti. Ogni cosa è partita da Lewis Hamilton che approderà in Ferrari dal 2025. Carlos Sainz invece dirà addio alla scuderia di Maranello, mentre resterà Charles Leclerc. Non si sa ancora dove si trasferirà lo spagnolo e neppure chi sarà il nuovo primo pilota della Mercedes.

Le ultime indiscrezioni, a questo proposito, avrebbero individuato proprio in Fernando Alonso il possibile dopo-Hamilton. Eppure c’è chi mette in allarme ipotizzando anche un possibile addio alla Formula 1: ecco cos’ha dichiarato l’ex pilota Pedro de la Rosa.

Alonso può anche dire addio alla Formula 1 alla fine del 2024? Le parole di Pedro de la Rosa spiazzano

Pedro de la Rosa, ex compagno di squadra del suo connazionale e attuale brand ambassador dell’Aston Martin, è stato intervistato da ‘AS’ e ha parlato proprio del futuro di Alonso. Le sue parole hanno spiazzato perché ha dichiarato: “Fernando in Mercedes? No. Credo che la domanda non sia se Fernando andrà in un’altra squadra. Ma se Fernando resterà in F1“. Lo spagnolo ipotizza perciò addirittura un addio del pilota alla fine di questo 2024.

Fernando Alonso a luglio compirà 43 anni e il suo contratto con l’Aston Martin è in scadenza proprio alla fine di quest’anno, motivo questo per il quale in molti hanno visto in lui il pilota erede di Lewis Hamilton in Mercedes. Eppure altro porterebbe a pensare addirittura a un suo ritiro.

“La cosa più importante ora come ora – ha proseguito Pedro de la Rosa – è che Fernando rimanga in F1. Ma questa è una decisione che né Aston Martin né alcun altro team possono controllare. È una questione personale, privata”. Non resta quindi che attendere e farsi trasportare dalla stagione di F1 e dalle danze di un nuovo appassionante Mondiale.