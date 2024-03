Sinner, bufera improvvisa: “È ridicolo”

Sinner, lo sfogo inaspettato ha fatto subito il giro del web: non le ha mandate a dire, è andato dritto al sodo.

L’assalto al Tennis Garden non è ancora iniziato, ma gli appassionati stanno già preparando i popcorn in vista di quella che potrebbe essere la semifinale del secolo. Sono altissime, a meno che non accada qualcosa di assolutamente imprevedibile, le possibilità che a contendersi l’accesso all’ultimo atto siano i due re della nuova generazione, vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Gli scontri tra i due fenomeni ci hanno sempre regalato emozioni a non finire, motivo per il quale è del tutto legittimo che gli amanti del tennis sognino di vederli nuovamente l’uno contro l’altro. Peccato solo che, prima di questa ipotetica semifinale, bisognerà pazientare un bel po’.

E non è neanche detto – facciamo i dovuti scongiuri – che entrambi arrivino in fondo al Masters 1000 di Indian Wells: se c’è una cosa che questo sport ci ha insegnato, infatti, è che non bisogna mai dare niente per scontato. Men che meno in un torneo che sancirà il ritorno in campo, con tanto di ricorso al ranking protetto, da parte di Rafael Nadal.

Con un leone in libertà, ovvero Novak Djokovic, e tantissimi pretendenti al trono che non vedono l’ora di far cadere l’azzurro e l’iberico, c’è poco da stare allegri. La volpe di San Candido ha dimostrato di essere capace di tutto, ma al Tennis Garden potrebbe succedere qualunque cosa. Ed è per questo motivo che un certo campione del passato ha pensato di invitare i tifosi alla prudenza.

Sinner, lo sfogo improvviso fa il giro del web

Lo ha fatto alla sua maniera, con un tweet diretto e conciso che sintetizza benissimo il suo pensiero a proposito di quello che sta accadendo in questi giorni. Il tweet in questione arriva da Paolo Bertolucci, l’indimenticabile campione azzurro diventato commentatore sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Lo ha fatto anche stavolta, manifestando un certo disappunto nei confronti di una pratica che, per quanto comune, sembra non andargli per nulla a genio. “È partita la tarantella inutile con gli ipotetici scontri fino alla finale – ha scritto l’ex tennista su X, piattaforma sulla quale è sempre molto attivo – Modestamente vi consiglio di guardare un turno alla volta. Prevedere il percorso seguendo le teste di serie è ridicolo e fuorviante“.

Non ci è andato giù leggero, come al suo solito, ma bisogna ammettere che il partner in doppio di Adriano Panatta non ha proprio tutti i torti. Tanto è vero che il suo messaggio sui social ha guadagnato un bel po’ di consensi e alimentato un dibattito nell’ambito del quale molti utenti gli hanno dato ragione.

“C’è un giornale – ha osservato uno dei follower di Bertolucci – che da giorni fra il countdown per l’assalto al numero 2 del ranking, manco fosse questione di vita o di morte. Secondo me lo fa per essere pronto a denigrare in caso di sconfitta. Lo stesso giornale che sbatté in prima pagina il diniego per il primo turno di Davis“. E qualunque riferimento a fatti e giornali non è per nulla casuale.