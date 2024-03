De Rossi: “ Non mi piace festeggiare pareggi, ma questo…”

Dopo Vincenzo Italiano, anche Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha risposto alle domande dello studio di DAZN alla fine di Fiorentina-Roma. Per i giallorossi il pareggio all’ultimo minuto è quasi come una vittoria per il peso specifico che ha anche in relazione allo stadio e alla situazione in cui è stato conseguito.

De Rossi: “Dybala sta bene”

De Rossi ha innanzitutto risposto alla domanda sulle grandi difficoltà della Roma nel primo tempo: “Non penso che sia colpa del giallo a Mancini. Penso che fosse colpa del fatto che loro avessero un atteggiamento migliore del nostro. Vincevano seconde palle, contrasti, duelli aerei. Forse è dipeso anche da qualche mia scelta”. Poi il tecnico romano fa anche autocritica per via delle difficoltà della sua Roma: ”Quando le cose non vanno, uno un’analisi la deve fare. Abbiamo fatto delle belle partite mettendoci a tre per dare sicurezza alla squadra. Si vede che non hanno bisogno di queste sicurezze. Analizzeremo anche queste situazioni. Quando li vedo stanchi, cerco di tornare ad un modulo in cui erano più sicuri”.

Nonostante per la Roma sia arrivato solamente un punto nella giornata in cui il Bologna ha perso e dunque perdendo l’occasione di raggiungere i rossoblù, De Rossi guarda il bicchiere mezzo pieno: ”Il discorso del non perdere una partita del genere è un bene non solo per la classifica, ma anche per l’entusiasmo. Non mi piace festeggiare i pareggi, ma non abbiamo perso contro una grande squadra che ha giocato bene in uno stadio difficile”. Poi DDR è andato anche su singoli. In particolare ha risposto su Llorente, Mancini e Dybala: ”Llorente ha un piede e delle letture non comuni. Ha fatto un gran gol, bellissimo, è stato anche merito della sponda di N’Dicka. Sul cambio di Mancini penso non ci sia nulla da dire, lo stadio chiedeva questo secondo giallo. Io non ho rivisto gli episodi – e su Dybala ha rassicurato tutti – Paulo ha fatto una grande partita. È uscito, stava bene, diceva di essere solo un po’ affaticato, ma ci sta perché ha giocato tanto. Aouar è molto forte, ha fatto un bel gol che gli farà bene. Merita di essere in questo gruppo”