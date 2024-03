Inter, Lautaro Martinez è pronto a prendersi la scena

Operazione Madrid per una sfida che vale tantissimo per l’Inter, con un Lautaro Martinez scalpitante e pronto a rientrare dal 1′. La qualificazione di Champions League passa dal match con l’Atletico per un’Inter lanciatissima in campionato. Una marcia inarrestabile in serie A e ora un obiettivo sensibile in Europa.

L’Inter sta vivendo un 2024 fantastico fatto solo di vittorie, 13 di fila nelle varie competizioni e ora la missione di Madrid diventa il capitolo principale. Stasera sarà da dentro o fuori senza prove d’appello, nella bolgia del Civitas Metropolitano non sono ammessi cali di concentrazione. I numeri da record in campionato vanno traslati in Europa con le migliori scelte in campo e le certezze che in questo momento stanno facendo grandi i nerazzurri. Il passaggio in Europa diventa determinante e allora tutta la carica di adrenalina va sulla sfida, anche perchè in campionato ormai scudetto e seconda stella sembrano cose fatte. E così i nerazzurri sono pronti per superare l’ostacolo Atletico Madrid con un pass Champions da conquistare.

Per farlo, l’Inter avrà a disposizione un riposato Lautaro Martinez dopo essere rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del Dall’Ara contro il Bologna. Il Toro è pronto a tornare dal 1′ per guidare l’attacco nerazzurro al fianco dell’instancabile Marcus Thuram, partner d’attacco perfetto per l’argentino in stagione.

Gabriele Schiavi