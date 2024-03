Roma, maturità e concentrazione per prendersi la qualificazione

Oltre la Champions League, domani scenderanno in campo anche le squadre impegnate in Europa League per il ritorno degli ottavi di finale: in campo anche la Roma che, dopo il travolgente 4-0 dell’andata, farà visita al Brighton per prendersi la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Il risultato dell’andata è stato netto e rotondo, e oltre alle quattro reti, i giallorossi hanno dimostrato una grande superiorità anche sotto il punto di vista del gioco, del carattere e dell’attenzione, concedendo poco e nulla alla filosofia tecnico-tattica di Roberto De Zerbi.

Maturità e attenzione

In Inghilterra sarà una trasferta complicata e non da sottovalutare, per diversi motivi: una doppia sfida a eliminazione diretta è sempre di difficile interpretazione, il Brighton in casa parte subito forte e ci vuole davvero poco per rimettere in piedi una qualificazione che sembrava persa. Ieri il Barcellona in due minuti ha indirizzato la qualificazione, per questo motivo la Roma dovrà rimanere concentrata dall’inizio alla fine, senza immergersi in calcoli iniziali che potrebbero compromettere il cammino dei giallorossi. Daniele De Rossi lo sa ed è consapevole di come la gara di domani sarà uno spartiacque importante in vista del prosieguo della stagione.

Dal suo arrivo, la Roma si è ripresa e questo è sotto gli occhi di tutti: solo vittorie, eccetto per la sconfitta contro l’Inter e l’ultimo pareggio, contro la Fiorentina. La formazione capitolina, però, è tornata in corsa per la qualificazione alla Champions League, con quest’ultimo obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche per vie “secondarie”. Per questo motivo la gara di domani sarà fondamentale per confermare ambizioni e maturità della squadra giallorossa, che rispetto a qualche settimana fa sembra avere un’identità ben riconoscibile. Il cammino in EL, in caso di qualificazione, sarà sempre più difficile. Domani, però, bisognerà compiere il il primo passo per provare a regalarsi un grande finale di stagione.