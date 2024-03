Europa League, urna amara per le italiane

Urna amara a Nyon per le italiane in Europa League: i sorteggi vedranno il derby di casa nostra tra Milan e Roma, mentre l’Atalanta pesca il Liverpool accreditato per la vittoria finale. Pioli contro de Rossi, gara d’andata in casa dei rossoneri mentre all’Olimpico ci sarà l’ultimo atto. Mancheranno Ndicka e Tomori, erano in diffida ed il cartellino giallo costa loro la prima gara dei quarti.

Ad Anfield invece Gasperini spera nell’impresa contro una corazzata, contro una squadra che a detta di molti è una finalista già scelta. Nel 2020 nella fase a gironi di Champions si sono già affrontate, e per la dea non sono dolci ricordi. Con il Liverpool la peggior sconfitta in campo europeo in casa per 5-0. In terra inglese al ritorno arrivò la vittoria per 2-0 quando però la pratica era ormai compromessa. Andata dei quarti giovedì 11 aprile, Ritorno giovedì 18 al Gewiss.

A Completare il quadro Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia, che ricordano quanto sia stata amara l’urna in questa fase dell’Europa League per le italiane. Le prime due affronteranno la vincente del derby italiano mentre i portoghesi o i francesi saranno gli avversari di Klopp o Gasperini. Una certezza tabellone alla mano c’è, in semifinale ci sarà almeno un club italiano ed eventualmente c’è anche la possibilità di una finale azzurra. Calcoli che andranno fatti più avanti, come quelli per il ranking, ora testa ai quarti e allo spettacolo che queste squadre offriranno.

Giada Giacalone