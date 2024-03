Valentino Rossi da favola: fan commossi

Se ‘Pecco’ Bagnaia manda in visibilio gli appassionati delle due ruote, un Valentino Rossi da favola commuove i fan

L’idolo attuale degli appassionati italiani di motociclismo è Francesco Bagnaia che ha iniziato alla grande la corsa al terzo titolo iridato.

‘Pecco’, infatti, ha messo in riga tutti i suoi avversari nel Gran Premio del Qatar, prova inaugurale del Mondiale 2024, confermandosi così l’uomo da battere.

Tuttavia, i trionfi del centauro della Ducati non mettono di certo in ombra Valentino Rossi che, sebbene abbia da tempo appeso il casco al chiodo, è sempre nel cuore dei tifosi e degli appassionati delle due ruote.

D’altra parte, lo stesso ‘Dottore’ non manca mai di emozionare i suoi fan come nell’ultima occasione in cui uno spaccato della sua vita privata ha fatto breccia nel cuore di tutti.

Valentino Rossi, festa di compleanno da favola per i due anni della piccola Giulietta

Da ormai tre anni Valentino Rossi non è più uno dei protagonisti della MotoGp. Nel suo cuore, al netto delle corse, sono entrate di prepotenza la compagna Francesca Sofia Novello e la piccola Giulia. La bimba ha da poco festeggiato i due anni di età e per la speciale occasione il suo ranch a Tavullia, suo paese natale, da tempio del motociclismo si è trasformato in una sorta di bosco fatato.

Il nove volte campione del mondo e la modella per il party si sono affidati alla event planner di fiducia Giorgia Farina che come la fatina delle fiabe ha convertito la pista del circuito marchigiano in un luogo magico, con tanto di palloncini con le sembianze degli animali del bosco, dolci personalizzati, tra wafer, donut e cupcake, e la torta con le candeline, tutte creazioni delle sapienti mani di Mami Louise Milano.

Outfit elegante e raffinato per Francesca Sofia Novello, per quanto in linea con la location (il ranch) e il dress code della festa a tema country, mentre il fuoriclasse delle due ruote non ha rinunciato al suo tradizionale look casual sfoggiando un combo felpa bianca e pantalone scuro.

Ma ovviamente gli sguardi di tutti erano per la protagonista indiscussa del party, la piccola Giulietta che, venuta al mondo nel 2022, è la fan numero 1 del suo illustre papà tanto che, insieme alla madre, lo segue in molte gare in giro per il mondo. L’ultima a Doha per la 1812 km del Qatar, la gara inaugurale del campionato del mondo di endurance 2024 dove il Dottore con il suo team ha chiuso ai piedi del podio, in quarta posizione.