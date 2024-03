“Ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di rimanere una sera in più alla Continassa perché comunque è un momento in cui bisogna riprendere il cammino che, purtroppo in questo ultimo mese, ci è mancato. Domani è importante per tutti, i tifosi ci sono sempre stati vicini e e ci saranno anche domani e questo è molto importante per noi. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere che sono la qualificazione alla Champions e poi abbiamo la semifinale di Coppa Italia da giocare”.

Nella conferenza pre-Genoa, Allegri si è soffermato anche su Filip Kostic e gli attaccanti: “Domani ha probabilità di giocare. Per quanto riguarda le ultime due partite è stata una scelta tecnica, perché Iling stava facendo bene in allenamento, sono scelte anche per cercare di motivare un po’ tutti i singoli giocatori. Però Iling ha fatto due buone partite. A bbiamo Kean completamente recuperato, abbiamo Vlahovic, abbiamo Chiesa e abbiamo Yildiz. Mi dispiace per Milik, tra l’altro domenica aveva fatto una buona partita e aveva fatto goal. Oggi uscirà il comunicato con il bollettino medico e saprete dal comunicato”.