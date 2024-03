Roma, test di maturità: domani bisogna rispondere al Bologna

Ieri sera il Bologna ha sconfitto di misura l’Empoli e ha allungato su Roma e Atalanta al quarto posto. La formazione di Daniele De Rossi, dopo la sconfitta esterna in EL contro il Brighton che però non è stata letale, domani pomeriggio deve battere un Sassuolo in crisi per non perdere contatto con la formazione di Thiago Motta. I giallorossi, che all’ultima in campionato hanno strappato un punto in extremis alla Fiorentina, non possono perdere ulteriore terreno dopo averne recuperato una larga fetta dall’arrivo in panchina di Daniele De Rossi.

Sassuolo da non sottovalutare

Quella contro la formazione di Roberto De Zerbi è stata solo la seconda sconfitta da quando l’ex centrocampista della Roma è subentrato a Josè Mourinho in una situazione disperata. Per questo motivo domani servirà una prova di forza, nonostante un Sassuolo in emergenza che ha bisogno di punti salvezza: per questo non bisogna sottovalutare la formazione di Davide Ballardini, nonostante Domenico Berardi, l’uomo in più dei neroverdi, non sarà della partita. Il Sassuolo, però, nelle ultime uscite all’Olimpico ha sempre messo in difficoltà la Roma, proprio per questo non bisognerà sottovalutare nulla. De Rossi lo sa e predica massima calma, il Bologna ha vinto e vuole provare a mettersi in fuga: i giallorossi domani devono rispondere, nonostante il quinto posto in campionato possa valere comunque la qualificazione.

De Rossi, dal suo arrivo sulla panchina dei capitolini, ha dato nuovo linfa a ogni pedina del suo scacchiere e l’evoluzione di ogni singolo è ben percepibile. Per questo motivo bisognerà continuare a spingere sull’acceleratore per confermare quanto di buono già fatto intravedere in queste ultime partire. La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo primario della famiglia Friedkin, per questo motivo bisognerà evitare di perdere punti importanti per strada, anche perché le dirette concorrenti per l’obiettivo qualificazione hanno dimostrato di non volersi fermare.