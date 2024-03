La procura della FIGC ha aperto un’indagine sulla vicenda sul licenziamento di una dipendente della Roma di circa 30 anni, dopo che un calciatore della Primavera le aveva sottratto un video hard e lo aveva diffuso tra i compagni. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti: Chinè vuole verificare se ci sono tesserati coinvolti nella diffusione del video hot. Ieri intanto la Roma ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha sottolineato come si trattasse di un attacco strumentale alla società in un momento fondamentale della stagione, a cui è seguito il comunicato dei legali dell’ex impiegata di Trigoria stupiti dopo l’annuncio ufficiale del club.