Dal Belgio arrivano aggiornamenti sull’infortunio di De Ketelaere. Il centrocampista dell’Atalanta non prenderà parte all’amichevole dei Diavolo Rossi contro l’Irlanda a causa di un leggero problema agli adduttori ma per il momento resterà in ritiro.

Un infortunio quello di De Ketelaere che arriva nel peggior momento della stagione, in attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema accusato dall’ex Milan. Peggior in vista dei tanti impegni in questo rush finale per la formazione allenata da Gasperini impegnata anche in Europa League e Coppa Italia… e con una qualificazione in Champions da centrare. L’obiettivo rimane quello di arrivare quanto più lontano possibile nelle due competizioni, con la doppia sfida al Liverpool di Klopp nei quarti di finale e la semifinale contro la Fiorentina di Italia… in attesa del recupero della sfida di campionato proprio contro i viola dopo il malore accusato da Barone.

Lo staff medico dell’Atalanta in costante contatto con il Belgio: situazione da monitorare in questi giorni anche in vista della sfida di sabato contro il Napoli di Calzona. Gli accertamenti chiariranno l’entità dell’infortunio di De Ketelaere e i seguenti tempi di recupero. Una stagione importante per il belga dopo le difficoltà riscontrate con il Milan di Stefano Pioli. Merito di Gasperini e di un’Atalanta che ha rilanciato un calciatore che ha sofferto e non poco la pressione di San Siro e di un modulo che, di fatto, non ha mai esaltato le sue qualità.