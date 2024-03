Ferrari, occhio alla beffa: ostacolo accertato, si fa dura

Ferrari in pole position per accaparrarsi Newey, ma un’altra scuderia tenta la mossa audace per mettere a segno il coup de théâtre.

Le tensioni nell’universo della Formula 1 sono palpabili mentre il mercato dei piloti e degli ingegneri si prepara a subire un terremoto senza precedenti. La Red Bull, indiscussa dominatrice del Circus, si ritrova al centro di una tempesta interna che potrebbe scuotere le fondamenta del campionato stesso. E in questo scenario di incertezza, due nomi echeggiano in modo particolare: Adrian Newey e Max Verstappen.

L’azzardo di Christian Horner, manager della Red Bull Racing, potrebbe essere il punto di svolta di una serie di eventi destinati a rivoluzionare la scacchiera della Formula 1 per il 2025. L’idea di sostituire il talentuoso Max Verstappen con il giovane thailandese Alex Albon ha scatenato reazioni a catena, aprendo le porte a possibili scambi e trattative che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

Il flirt di Verstappen con Mercedes è ormai noto, alimentato dai colloqui tra suo padre Jos Verstappen e il team principal della casa tedesca, ‘sua maestà’ Toto Wolff. Tuttavia, una nuova entrata in scena potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola, vale a dire l’Aston Martin.

Il team britannico, guidato dalla visione imprenditoriale di Lawrence Stroll, ha intrapreso un’ambiziosa strategia di espansione. Con l’arrivo della motorizzazione Honda nel 2026, Aston Martin punta a diventare un punto di riferimento per la competitività e l’innovazione nel mondo della Formula 1. Ma non è tutto.

Aston Martin prova il sorpasso su Ferrari all’ultima curva

L’interesse di Aston Martin si estende anche al genio del design, il super progettista Adrian Newey, pilastro della Red Bull e artefice principale dei tanti titoli mondiali conquistati da Milton Keynes negli ultimi anni. Nonostante l’apparente punto di partenza privilegiato della Ferrari nelle trattative con Newey, il deciso scatto di Aston Martin ha gettato un’ombra di incertezza sul destino del progettista britannico.

Da tempo la Ferrari corteggia Newey, e fonti attendibili confermano che le trattative sono già ad uno stadio avanzato. Il recente interesse manifestato da Aston Martin potrebbe cambiare le carte in tavola tuttavia il team di Maranello sembra l’opzione più allettante per Newey.

L’offerta di Aston Martin, supportata dalla stabilità finanziaria di proprietà come Lawrence Stroll e il potenziale coinvolgimento di Aramco, gigante saudita dell’energia, potrebbe rappresentare una tentazione irresistibile per il progettista britannico.

Se Verstappen si unirà effettivamente ad Aston Martin e Newey decidesse di abbracciare la sfida della Ferrari, il campionato del 2025 potrebbe essere caratterizzato da una rivalità senza precedenti tra due colossi del motorsport.

La cautela è d’obbligo mentre i negoziati proseguono, ma una cosa è certa: il destino della Formula 1 è nelle mani di pochi uomini e le mosse di Aston Martin potrebbero avere conseguenze che andranno ben oltre i confini delle piste da corsa.