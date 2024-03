Lacrime per Schumacher: il video che emoziona i fan

Arriva un video inedito che ha lasciato i fan di Michael Schumacher col cuore spezzato: la commozione è incredibile

Michael Schumacher è uno dei personaggi più importanti di sempre nel mondo dello sport. La Formula 1, negli anni, lo ha consacrato. Una leggenda vivente che continua ad essere amatissima in tutto il mondo.

Una figura che è stata capace di scrivere con il suo enorme talento pagine inimitabili della storia a quattro ruote. Ma da qualche anno, più precisamente dal 29 dicembre 2013, la vita dell’ex pilota tedesco è stata stravolta. L’incidente sugli sci in quel di Meribel ha lasciato il mondo col fiato sospeso, con il ‘Kaiser’ che ha rischiato di morire. Adesso Michael, che lo scorso 3 gennaio ha compiuto 55 anni, vive con la sua famiglia nel massimo riserbo.

Non si sa nulla o quasi sulle sue condizioni. C’è chi racconta di una situazione irreversibile, chi parla di miglioramenti netti con il tedesco che arriverebbe a sedersi a tavola per pranzare con la sua famiglia. Circa un mese fa sono spuntate indiscrezioni dalla Germania che vorrebbero l’ex campione del mondo prendere parte al matrimonio dell’amata figlia Gina Maria, che si sposerà verso la fine dell’estate in una cerimonia a dir poco blindata.

Si parla che tutto ciò possa accadere nella villa di Maiorca che la famiglia Schumacher qualche anno fa acquistò dall’attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Una struttura fornita delle attrezzature all’avanguardia in grado di dare il giusto sostegno medico a Schumi, pur di rimanere accanto alla sua ‘bambina’.

Intanto, però, una manciata di ore fa è spuntato sul web un video che ha lasciato i milioni di fan del tedesco davvero senza parole. Impossibile non commuoversi, nel ricordo di una delle leggende più amate dello sport.

Schumacher, ricordo commovente: spunta il video inedito

Sono passati ben ventiquattro anni ma i tifosi dell’ex pilota della Ferrari proprio non riescono a crederci. L’account turco di ‘Motosport’ ha pubblicato nelle scorse ore su ‘X’ una vera e propria ‘chicca’ che riguarda Michael Schumacher e suo figlio Mick.

L’anno era il 2000 e su una pista di mini kart Michael iniziava ad avvicinare il bimbo, di appena un anno, ad un mondo che lo avrebbe accolto a braccia aperta. La felicità nei suoi occhi e la dolcezza con cui l’ex sette volte campione del mondo coccola Mick è davvero commovente. Un rapporto viscerale che i due, fino all’incidente di Meribel, hanno sempre mostrato al pubblico.

E i fan si sono letteralmente scatenati, con una commozione davvero difficile da contenere, nel ricordo di Michael che oggi vive una vita parecchio diversa e difficile rispetto ad allora quando era nel pieno della sua carriera.