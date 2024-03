Marcus Thuram è sicuramente l’acquisto migliore del calciomercato dell’Inter. Arrivato a parametro zero dalla Germania, il centravanti della Nazionale francese ha conquistato subito il cuore dei tifosi nerazzurri… nonostante stia vivendo uno dei periodi più complicati della stagione, a livello personale.

Più bassi che alti per il figlio d’arte, anche con la casacca dei transalpini: una prestazione negativa e una serata da dimenticare contro la Germania in amichevole tanto che L’Equipe l’ha distrutto in pagella con un sonoro 3. “Isolato, non è mai sembrato veramente in partita. Si è lasciato scappare un’occasione di battere la concorrenza in vista degli Europei“.

Sconfitta amara per la Nazionale allenata dal Ct Didier Deschamps uscita ridimensionata dalla sfida contro una Germania che a giugno ospiterà i prossimi campionati Europei. Bordata di fischi per l’attaccante nerazzurro e tanti cori a favore di Olivier Giroud, partito inizialmente dalla panchina. Nonostante la stagione da top con la maglia dell’Inter, Marcus Thuram sembra essersi inceppato in questo mese, dal match di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid, in cui ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

Il suo marzo recita al momento uno 0 nella voce delle reti segnate: poteva essere un’occasione ghiotta la sfida alla Germania, ma l’attaccante della Francia non è riuscito ad incidere come ha fatto in Serie A con la maglia dell’Inter. Da capire se l’allenatore dei transalpini vorrà utilizzarlo nell’amichevole contro il Cile. Qualora non dovesse giocare neanche un minuto questo mese si concluderà senza essere entrato nel registro dei marcatori. Quindi, non appena si chiuderanno gli impegni con la Francia, Marcus Thuram si dedicherà al grande obiettivo della stagione dell’Inter: la vittoria dello Scudetto.