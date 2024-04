Marquez campione del Mondo: trucco svelato

Marc Marquez ha iniziato discretamente la sua nuova avventura nel mondiale di MotoGP alla guida della Ducati Desmosedici del team Gresini. La lotta al titolo è complicata ma non impossibile

Solo il tempo ci dirà se la scelta di Marc Marquez di lasciare dopo un decennio abbondante la Honda per trasferirsi nel team Gresini sia stata giusta o meno. Ragionando solo ed esclusivamente in base ai risultati ottenuti nelle prime due gare del mondiale di MotoGP, in Qatar e in Portogallo, le prospettive non sembrano essere malvagie.

Il fuoriclasse di Cervera, al di là della caduta sul circuito del Portimao a causa dello scontro avvenuti con Pecco Bagnaia, ha dato risposte più che confortanti dimostrando con i fatti di poter competere fin da subito per le prime posizioni della classifica piloti. La stagione è appena iniziata e il feeling tra Marquez e il suo nuovo team sembra in costante miglioramento.

Il prossimo appuntamento iridato, il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, vedrà Marquez come uno dei possibili protagonisti. La concorrenza è numerosa e molto qualificata: tutti i piloti Ducati sono avversari di rango così come quelli della KTM e dell’outsider Aprilia.

Il vincitore di sei titoli della classe regina non ha paura di nessuno, tutt’altro. Le sfide difficili da sempre sono il suo pane quotidiano, lo esaltano spingendolo ad andare oltre i propri limiti. È così del resto che Marquez negli anni passati sia riuscito a battere rivali del calibro di Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e soprattutto Valentino Rossi, il suo ‘acerrimo nemico’.

Marc Marquez, il titolo mondiale non è impossibile: il segreto rivelato da un ex pilota

Tra l’altro dopo aver vissuto stagioni anonime tra infortuni in serie e una Honda non più all’altezza della situazione, Marquez si ritrova al volante di una moto competitiva e potenzialmente vincente come la Ducati Desmosedici. Un elemento questo che può essere decisivo secondo il pilota francese della Honda Johann Zarco.

“Sono convinto che Márquez abbia un tale slancio che vincerà le gare, e nella sua testa vuole giocare il campionato, vuole raggiungere Valentino Rossi in quanto a numero di titoli conquistati“. Zarco regala poi una metafora che svela la vera natura del fuoriclasse di Cervera, soprattutto adesso che ha ritrovato entusiasmo e fiducia in se stesso.

“Penso che Marc Márquez in Ducati sia come un lupo dentro un pollaio”. Una belva pronta a scattare e a far pesare il proprio indiscutibile carisma. Ed è proprio questo ciò che più temono i suoi avversari.

La testata spagnola ‘ElNacional.cat’ parla quindi di “trucchetto per vincere il mondiale”, sottolineando a partire dalle parole di Zarco potenzialità e strategia di Marquez, che pur partendo con un profilo basso in realtà è pronto ad impressionare molto presto.