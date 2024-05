Atalanta-Roma è da dentro o fuori: i giallorossi hanno più da perdere

Il big match di questa giornata di Serie A vedrà di fronte Atalanta e Roma. Scontro diretto con vista Champions League, perché entrambe sono in corsa per la qualificazione alla massima competizione europea. La formazione orobica, che ha raggiunto la finale di Europa League dove affronterà il Bayer Leverkusen, è attualmente sopra in classifica grazie anche al recupero che dovrà giocare contro la Fiorentina e consentirebbe ai ragazzi di Gian Piero Gasperini di staccare i giallorossi. Meno pressione dunque per i padroni di casa, che hanno quindi anche nell’EL un’altra strada per arrivare in Champions. Domani però non bisognerà calcolare nulla.

I giallorossi, dopo essere stati eliminati dall’Europa League proprio dal Bayer Leverkusen, non possono più sbagliare. Perdere a Bergamo, in quest’ultimo rush di stagione, significherebbe compromettere di molto lo splendido cammino attuato dai giallorossi dall’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. La delusione dopo la trasferta in terra tedesca è difficile da digerire, ma non c’è tempo per pensare al passato: dentro o fuori domani sera al Gewiss Stadium.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.