Dal dialetto palermitano allo scozzese con Francesco Di Mariano e Liam Henderson: lezioni di lingua con due incredibili giocatori rosanero

StarCasinò Sport è entusiasta di presentare un’esperienza unica che unisce sport, divertimento e cultura. Nel video inedito due giocatori del Palermo, Francesco “Checco” Di Mariano e Liam Henderson, si sono uniti per un’esperienza linguistica unica. L’obiettivo? Scoprire le rispettive lingue dialettali d’origine, in un modo educativo e anche incredibilmente divertente.

La lezione cattura l’essenza di un vero e proprio scambio culturale, con Francesco che, originario di Palermo, inizia insegnando al compagno scozzese le sfumature del dialetto siciliano facendogli ripetere qualche parola ed espressione tipica. Successivamente, Liam, con il suo accento di Livingston, si immerge nel mondo linguistico di Checco. Guidati dalla brand ambassador Giulia Fazio, i due giocatori si sono impegnati, dimostrando che il linguaggio va oltre le parole: è un mix di intonazione, gesti e suoni che riflettono la cultura e l’identità.

Il gioco proposto è stato tanto istruttivo quanto divertente. Da “Amunì” a “Cchiu scuru i mezzannotti un pò fari”, Liam ha affrontato frasi sia semplici che complesse, condividendo risate e complicità con il compagno di squadra: un momento importante per l’attaccante e il centrocampista che condividono il campo e non solo.

La palla del gioco è poi passata allo scozzese, che ha iniziato dalla facile espressione “sei fuori di testa” tradotta nel suo dialetto d’origine con “Yer aff yer heid!”, per poi crescere in difficoltà con “Many a mickle maks a muckle” che significa “tante piccole cose ne fanno una grande”.

Durante la lezione non è mancato uno sguardo anche ai tifosi: con saluti sia in dialetto palermitano che in scozzese, i giocatori hanno reso omaggio ai loro sostenitori, coinvolgendoli ancora di più.