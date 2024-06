Svizzera-Italia, prove di formazione: Spalletti senza Calafiori, le ultime

Mancano due giorni a Svizzera-Italia, il primo degli ottavi di finale di Euro2024: dopo il gol qualificazione di Mattia Zaccagni contro la Croazia, ieri gli Azzurri si sono allenati dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti. Si è svolta a campo ridotto la partitella con i giocatori meno impiegati contro la Croazia con i giovani del Borussia Dortmund, mentre i titolari hanno lavorato in palestra. Rete di Scamacca e doppietta di Frattesi con alcuni calciatori che alla fine si sono esercitati sui calci piazzati.

Dove vedere Svizzera-Italia in TV e streaming

Come di consueto sarà Rai Uno a trasmettere in diretta, l’ottavo di finale: calcio d’inizio alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, tramite l’app RaiPlay, Sky Go, o Now TV.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

Yakin e Spalletti senza un titolare: gli elvetici dovranno rinunciare a Widmer, squalificato, stesso discorso per gli Azzurri che faranno a meno di Calafiori, per lo stesso motivo dell’ex Udinese. La Svizzera arriva a Berlino da imbattuta, con l’obiettivo di recare un altro scherzo alla banda italiana dopo la mancata qualificazione per il Mondiale del Qatar con i due rigori sbagliati da Jorginho.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Vargas. CT: Yakin