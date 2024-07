Olanda, verso l’Inghilterra parla Koeman: “In finale vorrei la Spagna”

In vista della semifinale tra Olanda e Inghilterra, ha parlato il ct degli Orange, Ronald Koeman. Ecco le sue parole: “È troppo presto per questa domanda, prima dobbiamo prepararci bene per la semifinale che sarà una serata tra due grandi nazioni. Ma vorrei una finale contro la Spagna, visto che abbiamo già giocato contro la Francia nella fase a gironi. Siamo un piccolo Paese e siamo in semifinale insieme a Inghilterra, Francia e Spagna. È una cosa importante. Contro la Turchia abbiamo dovuto dare tutto. Abbiamo dovuto soffrire, ma abbiamo dimostrato un grande cuore che alcuni critici dicono che non abbiamo. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto una buona occasione con Memphis Depay all’inizio. Poi abbiamo perso la palla, non abbiamo trovato spazio e abbiamo dovuto cambiare qualcosa”.

Olanda, le parole di Dumfries

Denzel Dumfries non si nasconde. Dopo aver conquistato con la sua Olanda l’accesso alle semifinali di Euro 2024, l’esterno dell’Inter è convinto che gli Oranje possano alzare al cielo un titolo che manca dalla loro bacheca dal 1988. Di seguito le sue parole e il suo commento al match, ai microfoni di NOS: “Giocando in questo modo, vinceremo gli Europei e diventeremo campioni. I ragazzi hanno combattuto come leoni su ogni centimetro di campo“.