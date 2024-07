Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, l’offerta del Leicester per il cartellino di Soulé sarebbe di 30 milioni di euro. La richiesta della Juventus è invece di 35 milioni + bonus. Soldi che i bianconeri investirebbero negli acquisti. Sul giocatore c’è anche l’interesse della Roma ma a quelle cifre è più probabile il trasferimento in Premier League. Ecco il tweet: