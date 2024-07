È Il giorno di Alessandro Buongiorno in casa Napoli. Per il difensore visite mediche a Villa Stuart e prime parole in attesa dell’ufficialità (attesa nel pomeriggio) di De Laurentiis.

“Cosa mi ha detto Conte prima dell’Europeo? Era carico, mi ha caricato. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Sono carico, sempre!”

