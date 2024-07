Koopmeiners in uscita? L’Atalanta lavora per cambiare pelle

Il calciomercato che segue la storica vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, rischia di modificare il telaio offensivo della squadra di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri sanno di poter perdere uno dei loro totem, quel Teun Koopmeiners che ha fatto benissimo nelle sue, fin qui, tre stagioni bergamasche. La destinazione che l’olandese (attualmente al lavoro per recuperare il problema muscolare che gli è costato Euro2024) dovrebbe essere la Juventus, anche se la Dea attende l’offerta giusta.

Le cessioni non hanno mai preoccupato

In casa Atalanta, le cessioni per quanto di uomini importanti all’interno dell’organico, non hanno mai preoccupato. Fin dal primo anno in Europa, con Giovanni Sartori alla direzione sportiva della squadra, le cessioni sono sempre state la benzina della crescita. E, oggi, le cose non sembrano essere cambiate. Koopmeiners, forse, andrà via come da sua volontà, ma lo farà in cambio di tanti soldi da reinvestire. Cosa che la Dea sta già facendo, senza sforzarsi di dover cercare un giocatore simile o uguale. Gian Piero Gasperini ha solamente chiesto di alzare l’asticella e, possibilmente, seguire le sue indicazioni.

Zaniolo, Sulemana per cambiare pelle all’Atalanta

Se addio sarà dunque, la cessione di Koopmeiners non dovrebbe creare grossi grattacapi alla Dea. L’Atalanta nel settore di campo della trequarti si è già mossa andando a prendere Nicolò Zaniolo. L’ex Roma è un talento da recuperare. E chi meglio di Gasperini potrebbe farlo? Certo, Zaniolo è più attaccante che centrocampista, ma Gasp ha dimostrato di poter cambiare vestito alla sua Atalanta, in funzione della caratteristiche a disposizione.

A centrocampo, poi, i bergamaschi stanno per chiudere l’arrivo di Sulemana dal Cagliari che andrà a dare fisico e dinamicità alla mediana alle spalle di De Roon ed Ederson. Poi ci sarà spazio per almeno un altro ingresso, magari quel Brescianini che sembra piacere e tanto ai dirigenti nerazzurri.