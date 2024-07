Alfredo Pedullà su Cabal: “La telefonata Giuntoli–Setti svelata quattro giorni fa si sta tramutando in qualcosa di più. Gli agenti sono a Torino. La Juventus andrà dal Verona con 10 milioni più 2 di bonus, la stessa cifra chiesta all’Inter”, pronto il sorpasso come accaduto in passato con Bremer.