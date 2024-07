Napoli, De Laurentiis: “Chi arriva secondo sembra sempre un fesso”. Su Osimhen non risponde

Intervenuto allo store del Calcio Napoli a Carciano, Aurelio De Laurentiis ha parlato così: “L’entusiasmo dei napoletani non è una novità. Le stagioni sono tutte difficili e poi, sai cosa c’è di nuovo, che ogni tanto arriva la noia come dice una canzone. Ogni tanto bisogna fare la risemina e c’è la paura di come germoglierà il campo. È un copione mai scritto.

Nel calcio chi arriva secondo sembra sempre un fesso. Ma siamo in venti a fare il campionato, che ci sono diciannove fessi e solo uno è bravissimo. Tutti devono competere, ma ci devono mettere la cazzimma. Contento di questo ritiro? Ho iniziato, anzi i miei collaboratori hanno iniziato una bella risemina”.



Alla domanda relativa a Victor Osimhen, il patron dei partenopei non ha risposto.