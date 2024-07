Colpaccio Folgore Caratese: c’è il ritorno di Simeri

L’U.S. Folgore Caratese comunica di aver acquisito a titolo definito dalla Società Sportiva Bari il diritto alle prestazioni del calciatore Simone Simeri, che ha sottoscritto un contratto triennale che lo legherà al club biancoazzurro fino al 30 giugno 2027.

Nato il 12 aprile del 1993 a Napoli, Simone ha iniziato la sua carriera proprio con la società partenopea. Nella stagione 2016/2017, nel primo anno della presidenza Criscitiello, ha vestito la maglia della Folgore Caratese con la quale ha realizzato 24 reti ottenendo il titolo di capocannoniere del campionato. L’esperienza in Brianza si è rivelata un vero e proprio trampolino di lancio per il passaggio tra i professionisti. Tappa a Novara nel 2017/18 per poi andare in prestito alla Juve Stabia dove ha realizzato 12 reti in 36 presenze. Nell’anno seguente inizia l’avventura con il Bari in Serie D con il quale ha ottenuto il ritorno in Lega Pro. Una scalata verso il successo, con i pugliesi si è reso protagonista anche della vittoria del campionato di Serie C e la conseguente storica promozione in B.

Nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Carrarese e Taranto in prestito.

Adesso, il grande ritorno in biancazzurro in quella che è stata la sua casa.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”

Bentornato Simone!