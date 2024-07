Riccardo Calafiori all’Arsenal: ci siamo. Il difensore del Bologna, uno dei pochi protagonisti in positivo dell’ultimo fallimentare Europeo della Nazionale di Spalletti, non si é presentato a Casteldebole e non compare fra i convocati dei felsinei.

Dietro c’è ovviamente l’ormai imminente trasferimento all’Arsenal per la cifra record di 50 milioni di euro. Il Bologna e il club londinese stanno per chiudere la trattativa.