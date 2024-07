Lukaku-Conte, sarà connessione in salsa partenopea?

Il binomio ha funzionato, adesso è pronto a riattivarsi. Romelu Lukaku è pronto a sposare la causa del Napoli, abbracciando la corte partenopea per puntare al massimo. D’altronde Antonio Conte è l’artefice di elevate ambizioni e, come più volte dichiarato, vuole risollevare le sorti di una squadra che non ha saputo riconfermarsi dopo aver vinto lo Scudetto.

E adesso Lukaku attende il sempre più probabile addio di Victor Osimhen, in direzione Parigi, per sposare la causa napoletana. Con l’eventuale cessione del nigeriano, ecco che la dirigenza partenopea sarebbe pronta a sedersi al tavolo per intavolare una trattativa con il Chelsea per Big Rom. Il belga è legato da una clausola rescissoria di 43 milioni e il Napoli punta allo sconto. Vedremo i prossimi passaggi.