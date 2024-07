Como, in cinque anni è cambiato tutto. E ora l’ambizione è totale

Neopromossa sì, ma con uno status già ampiamente collaudato. Negli ultimi cinque anni la storia del Como è cambiata e dall’altalena tra la D e la C i lariani hanno fatto un salto di qualità importantissimo, volando in massima serie. Nell’aprile del 2019 il Como è stato acquistato dai fratelli Michael e Robert Hartono, che stanno portando avanti un progetto solidissimo, forte, ambizioso.

Progettazione: questo è il ritratto chiave di chi non lascia nulla al caso. Dopo aver ottenuto la promozione in A, le mosse di mercato sono partite. Più di 20 milioni per il riscatto di Strefezza, l’arrivo di Dessena, l’esperienza di Pepe Reina. Pronto ad arrivare anche un altro portiere esperto, Pau Lopez. E la linea del sicuro affidamento è proseguita con Belotti. Le manovre non finiscono certamente qui, visto che s’attende l‘ufficialità per l’arrivo di Varane, dopodiché l’assetto andrà amalgamato sui precetti di Fabregas.

Ma l’ambizione è elevata e il lavoro dirigenziale e tecnico è funzionale all’innalzamento dell’asticella.