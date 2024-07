Nuovo nome per il mercato del Lecce, che con Corvino ci ha abituato ad acquisti di giocatori non molto conosciuti da campionati di non primissimo livello, che poi però in Italia puntualmente si affermano.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari infatti, è forte l’interesse dei giallorossi per Filip Marchwiński del Lech Poznan, centrocampista classe 2002.