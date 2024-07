Juve-Koopmeiners, le settimane diventano sempre più calde sull’asse Torino-Bergamo.

Ecco quanto riporta il nostro corrispondente Giovanni Albanese: “Quella che arriva sarà la settimana in cui la Juventus presenterà la prima offerta ufficiale per Koopmeiners: non sarà una trattativa in discesa, ma Giuntoli vuole consegnare a Thiago Motta il suo primo obiettivo di calciomercato da sempre”.