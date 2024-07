Nuovo colpo in arrivo per il Genoa di Alberto Gilardino, sempre alla ricerca di un nuovo portiere in sostituzione di Josep Martínez.

Ecco quanto riporta Gianluigi Longari in merito alla situazione della porta del Grifone, che sta per accogliere un nuovo arrivo dall’Atalanta: “Operazione Gollini-Genoa in definizione in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoblu”.