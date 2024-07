Novità in casa Inter: il giovane Kamate, secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, è stato richiesto anche in Portogallo dall’AVS. Fra i club su di lui l’Anderlect è quello che rimane più avanti. Il giocatore potrebbe scegliere in base al progetto sportivo ritenuto migliore. Sempre presente sullo sfondo anche il Mirandes, ma militando in seconda serie spagnola parte svantaggiato.