Movimento in uscita per l’Empoli. Duccio Degli innocenti, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Empoli, secondo quanto riporta Lorenzo Lepore è stato ceduto allo Spezia.

Il centrocampista partirà in prestito con opzione di riscatto fissata ad un milione di euro. Contro-opzione prevista a favore dell’Empoli, che mantiene così il controllo sul suo cartellino con la possibilità di riportarlo in Toscana per 2 milioni di euro.