Novità in vista in Serie C, dove il Trapani è vicino a mettere a segno un colpo di rilievo per la nuova stagione, dalla Triestina. Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “Il Trapani vicino al colpaccio: trattativa in stato avanzato per l’attaccante Facundo Lescano”.

Ricordiamo che Lescano ha un contratto con i friulani fino al 30 giugno 2026.