Esclusiva SI Pedullà: “Como, Monza, Parma e non solo in corsa per Cancellieri”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Matteo Cancellieri, attaccante in uscita dalla Lazio è ambito da Como e Monza.

In particolare i biancorossi hanno chiesto il prestito dell’ex Empoli, ma la Lazio dice no perché vuole incassare.

Il Como resta interessato, così come il Parma ed un altro club di aA