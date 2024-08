Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, dopo la prima offerta rifiutata il Torino è pronto a presentare all’Union Berlino una nuova offerta per Robin Gosens.

L’agente dell’esterno tedesco ha parlato coi dirigenti della capitale tedesca in settimana. Colloqui che hanno garantito l’apertura alla cessione in direzione Italia. Gosens vuole tornare in Serie A e i tentativi di riportarlo in Italia sono cominciati già dalla scorsa primavera.