Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus resta interessata sia a Nico Gonzalez che a Koopmeiners.

L’arrivo dei due giocatori non è in alcun modo collegato. Tantomeno al livello tecnico, essendo l’argentino e l’olandese destinati a giocare ovviamente in ruoli diversi.

Pedullà, inoltre, aggiunge che se la Juventus dovesse fallire l’obiettivo prioritario Koopmeiners dovrebbe virare comunque su un altro centrocampista. Ma finora questo cambio di obiettivo non è avvenuto.