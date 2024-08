ESCLUSIVA SI Parma, frenata per l’affare Marko Capan: l’infortunio fa riflettere il club

L’affare che può portare Marko Capan al Parma si complica. La causa, secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, è l’infortunio che ha costretto il giocatore classe 2004 a fermarsi dopo la partita giocata contro l’HB Tórshavn nel secondo turno di qualificazione dell’Hajduk di Gennaro Gattuso alla Conference League. Tanto è vero che oggi nella partita contro il Ružomberok, Capan non era presente per questo motivo. Il giocatore ha rimediato una botta al ginocchio e da una prima stima dei medici dovrà stare fuori dal campo per almeno 3 settimane.