Milan, l’anno di Leao? Nel segno della continuità

Rafa Leao sarà uno degli osservati speciali del prossimo Milan di Paulo Fonseca. L’attaccante portoghese, che da poco è tornato a disposizione dopo le vacanze estive, dovrà essere il leader tecnico su cui i rossoneri dovranno fare affidamento nella prossima stagione. Tanti alti e bassi nell’ultimo campionato, prestazioni esaltanti unite a momenti di calo che un calciatore come lui non può avere per così tanto tempo.

L’arrivo di Alvaro Morata potrà essere importante soprattutto in quest’ottica, perché lo spagnolo potrebbe diventare la spalla perfetta, sia dentro sia fuori dal campo, per far sì che l’attaccante portoghese possa esprimersi al meglio, perché le sue accelerazioni sull’esterno sono di fondamentale importanza, possono spaccare una partita, possono cambiare l’evolversi di una gara. Ma servirà il miglior Leao di testa per far sì che questo possa accadere.