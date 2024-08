Milan, Fonseca e in nuovi esperimenti

Il nuovo Milan prende forma e con l’arrivo di Alvaro Morata lo scacchiere rossonero sarà finalmente completo. L’attaccante, fresco campione d’Europa con la sua Spagna, torna in Italia portando con sé ulteriore esperienza nel gruppo di Fonseca. La preparazione è iniziata ormai da un mese, tra gli allenamenti a Milanello e la tournée negli Stati Uniti, non sono mancati gli esperimenti del tecnico portoghese. Pulisic accentrato come trequartista, Loftus Cheek provato in una posizione più avanzata e Saelemakers terzino, sono le novità principali di queste prime battute.

Milan, Pulisic ma non solo nel nuovo Milan

L’americano ha già inciso alcune occasioni in quel ruolo, sia nelle esperienze tra Borussia Dortmund e Chelsea, sia, brevemente, con la maglia del Milan nella scorsa stagione. Lo stesso discorso vale anche per Loftus Cheek, che sta perfezionando il suo rendimento negli ultimi metri e potrtebbe diventare un’alternativa negli schemi di Fonseca. La mossa più inedita è sicuramente quella di Saelemakers nel ruolo di terzino. Un ruolo finora svolto soltanto in caso di necessità all’inizio della sua carriera tra Anderlecht e Milan, ma che ora potrebbe rilanciare il suo ritorno a Milano visto l’infortunio di Florenzi. Il lavoro svolto in questo mese, insomma, accresce le alternative per Fonseca, che intanto attende innesti a poche settimane dalla fine del mercato.

Andrea Ghidotti