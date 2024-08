Pedullà: “Dia, scatto della Lazio”

Dia alla Lazio? Ne parla in esclusiva Alfredo Pedullà: “Boulaye Dia è sul mercato e la Lazio è tornata in azione, come raccontato nella notte. Lo scatto potrebbe essere quello decisivo, vedremo presto. Tutto questo perché le richieste del Sassuolo per Laurienté vengono ritenute fin qui eccessive. Ma anche perché la Lazio potrebbe cambiare strategia prendendo un attaccante (non un esterno) e un centrocampista. Dia ha dato la disponibilità, lascerà la Salernitana, ha altre due o tre proposte ma ovviamente andrebbe volentieri alla Lazio. Vedremo più avanti. Per il club di Lotito sono importanti le uscite, a partire da Cancellieri: quest’ultimo è stato richiesto un po’ da tutti, ieri un incontro con l’Empoli, nei giorni scorsi Como, Genoa e Parma. Ma la Lazio vorrebbe fare cassa, trovando una soluzione anche per Basic, Fares e Akpa Akpro in modo da poter completare il mercato in entrata”.