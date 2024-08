Scott McTominay ha dato per ora precedenza al Napoli, si è parlato di cifre e di commissioni con l’agente in un altro incontro nelle scorse ore. Lui ha altre proposte, il suo nome è prioritario per Conte. E che incideranno sull’offerta. Ma tra McTominay e il Napoli i discorsi vanno avanti, scrive Alfredo Pedullà.