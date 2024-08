Inter, contro il Genoa il primo test per confermare di essere ancora la squadra da battere

Partire bene per dimostrare di essere ancora la squadra da battere. L’Inter è pronta all’esordio stagionale in campionato, oggi alle 18.30 la formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata al Ferraris contro il Genoa di Gilardino. La prima giornata di Serie A è sempre molto ostica, sia perché le squadre non sono ancora in condizione ottimale, sia perché il mercato potrebbe ancora scombinare le carte in tavola.

Ma la forza dell’Inter è proprio questa: la colonna vertebrale è la stessa che lo scorso anno ha portato la seconda stella nella bacheca nerazzurra. Inzaghi è il comandante perfetto di una flotta che ha imparato a gestire acque calme e mari mossi. Dalla difesa all’attacco: mai undici titolari ma un’intera rosa disposta a sacrificarsi in ogni occasione.

Forte del rinnovo del suo capitano, Lautaro Martinez, fino al 2029, il club nerazzurro vuole provare a dare continuità a un lavoro iniziato tre anni fa. Inzaghi, al suo quarto anno in panchina, vuole entrare ancora di più nella storia del club. Confermarsi in campionato e provare a spingersi oltre i propri limiti anche in Champions League: il diktat è chiaro, lo start è a un passo. E l’Inter vuole continuare a vincere.