ESCLUSIVA SI Pedullà: “Kalulu ha detto sì alla Juve. E ora Djalo-Roma”

Kalulu-Juve, ci siamo: dopo il contatto telefonico delle scorse ore di cui vi abbiamo parlato, è arrivato il via libera.

Tutti i dettagli li spiega Alfredo Pedullà in esclusiva: “Vi avevamo raccontato che, rispetto ad alcune indiscrezioni circolate stamattina, la partita per Pierre Kalulu alla Juventus non era assolutamente chiusa. Anzi. Abbiamo aggiornato nel pomeriggio, abbiamo aggiunto che comunque la Juve avrebbe aspettato che il difensore francese classe 2000 sciogliesse le ultime riserve. Così è stato. Operazione in prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 14 milioni e altri 3 milioni di bonus. Adesso può andare avanti la trattativa per Djalò alla Roma”.