Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il PSG non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale all’Atalanta per Ademola Lookman. I parigini avevano preannunciato una proposta da circa 30 milioni, ma finora non avrebbero presentato alcuna offerta.

Nessuna intensificazione dei contatti dunque per il nazionale nigeriano della Dea che nel weekend aveva chiesto di non essere convocato per la trasferta di Lecce. E contestualmente aveva aperto il fronte della cessione.