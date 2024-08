Napoli, dopo David Neres tutto su Romelu Lukaku

Il profilo di David Neres era da diverse settimane il preferito per rinforzare la fascia azzurra, dopo che il mercato del Napoli si è fermato dopo gli arrivi di Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno. L’ex Ajax ha dato priorità ai partenopei e nella giornata di ieri è stato ufficializzato dal club: affare con il Benfica da circa 30 milioni di euro.

Il DS Giovanni Manna, poi, in missione a Londra, è pronto ad accontentare le richieste del tecnico salentino, Antonio Conte, in attesa di trovare una quadra anche per Romelu Lukaku che rimane il primo nome per rinforzare il reparto offensivo con gli azzurri che dovranno anche trovare una soluzione per Victor Osimhen.

La cessione del nigeriano sbloccherà l’arrivo di Big Rom pronto per la terza avventura in Serie A dopo Inter e Roma, e con il Napoli che verserà nelle casse del Chelsea una cifra vicina ai 30 milioni di euro.